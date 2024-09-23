Про-игрок в CS2 Бумыч заработал 9 тыс. рублей в Hamster Kombat про хомяка

Капитан состава Cloud9 по Counter-Strike 2 Кирилл Boombl4 Михайлов рассказал, сколько он заработал в кликере Hamster Kombat про хомяка.

В своих социальных сетях киберспортсмен опубликовал скриншот, демонстрирующий, что у него на счету в Hamster Kombat более 9,9 тыс. токенов. По текущему курсу это равняется $ 99 (примерно 9 тыс. рублей). Известно, что обычные пользователи заработают от 925 рублей до 5,5 тыс. рублей.

Такой показатель у про-игрока в Counter-Strike 2 связан с тем, что он регулярно отправлял реферальную ссылку на Hamster Kombat в свой telegram-канал, который насчитывает более 56 тыс. подписчиков.