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Фильм «Мария» с Анджелиной Джоли выйдет в России 28 ноября

Фильм «Мария» с Анджелиной Джоли выйдет в России 28 ноября
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Кинокомпания «Парадиз» назвала дату выхода фильма «Мария» в России. Ленту с Анджелиной Джоли можно будет посмотреть в кинотеатрах России с привычным русским дубляжом уже 28 ноября, в этот же день лента доберётся до кинотеатров США.

«Мария» расскажет историю известной оперной певицы Марии Каллас, а события развернутся в 1970-х годах в Париже, на закате её карьеры. Женщину мучат галлюцинации, а дворецкий периодически двигает рояль из комнаты в комнату и рекомендует хозяйке дома обратиться к специалисту.

Картину впервые показали на Венецианском кинофестивале, где лента получила положительные отзывы критиков. Снял фильм чилийский режиссёр Пабло Ларраин, известный по другим биографическим картинам о знаменитых женщинах XX века: «Джеки» и «Спенсер».

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