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«Достойная история». Дейзи Ридли — о новых «Звёздных войнах» с Рэй Скайуокер

«Достойная история». Дейзи Ридли — о новых «Звёздных войнах» с Рэй Скайуокер
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Актриса Дейзи Ридли, которая сыграла Рэй Скайуокер в последней трилогии «Звёздные войны» немного рассказала о возвращении к роли.

По словам Ридли, возвращение Рэй — особенный момент, про который точно стоит рассказать всем фанатам. К тому же сама актриса оценила сценарий ленты, в которой впервые за несколько лет с момента выхода фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» появится Рэй.

Если бы я не считала, что эта история достойна того, чтобы её рассказать, я бы не вернулась.

Про фильм о Рэй мало чего известно. В начале 2024 года была информация о том, что картину перенесли на неопределённый срок из-за различных проблем.

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