«Достойная история». Дейзи Ридли — о новых «Звёздных войнах» с Рэй Скайуокер

Актриса Дейзи Ридли, которая сыграла Рэй Скайуокер в последней трилогии «Звёздные войны» немного рассказала о возвращении к роли.

По словам Ридли, возвращение Рэй — особенный момент, про который точно стоит рассказать всем фанатам. К тому же сама актриса оценила сценарий ленты, в которой впервые за несколько лет с момента выхода фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» появится Рэй.

Если бы я не считала, что эта история достойна того, чтобы её рассказать, я бы не вернулась.

Про фильм о Рэй мало чего известно. В начале 2024 года была информация о том, что картину перенесли на неопределённый срок из-за различных проблем.