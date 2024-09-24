Появился первый постер нового фильма Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом про вампиров

Появился дебютный постер ленты «Грешники» — нового фильма Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли. Сам проект называют амбициозным.

На постере можно увидеть Б. Джордана в двух амплуа. По слухам, актёр сыграет братьев-близнецов: они решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей. Куглер продюсирует ленту совместно с Зинзи Куглером и Севом Оганяном. Композитор — Людвиг Йоранссон.

Премьера картины состоится 7 марта 2025 года.