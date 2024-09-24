Адам Драйвер хотел взять паузу в актёрской карьере, но помешал «Мегалополис»

В недавнем интервью Адам Драйвер рассказал, что перед тем, как начать работать над «Мегалополисом», он хотел взять паузу в актёрской карьере, но у него не вышло.

Фрэнсис Форд Коппола заинтересовал Драйвера сценарием и концепцией фильма, поэтому актёру пришлось отложить заветный отпуск.

Сам Фрэнсис — один из тех режиссёров, с которым почти каждый актёр, которого я знаю, находит общий язык. Им интересно работать с ним.

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

В актёрский состав вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Премьера картины намечена на 27 сентября.