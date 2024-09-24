Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой экранизации «Грозового перевала»

По данным издания Deadline, Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют главные роли в очередной экранизации романа «Грозовой перевал».

Робби сыграет Кэтрин Эрншо, а Элорди исполнит роль Хитклиффа. Сюжет «Грозового перевала» крутится вокруг взаимоотношений их семей: Эрншоу и Линтонов.

Снимет картину Эмеральд Фенне. Она же выступит её продюсером и сценаристом. «Грозовой перевал» стал единственным романом писательницы Эмили Бронте. Несмотря на это, произведение стало очень популярным, а особенно сильно его полюбили киноделы.

Роман экранизировали почти 20 раз: по нему выпустили множество сериалов и фильмов. Последняя экранизация вышла в 2011 году.