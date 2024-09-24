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Звезда «Огней ночной пятницы» Кайл Чендлер сыграет Зелёного фонаря в сериале DC

Звезда «Огней ночной пятницы» Кайл Чендлер сыграет Зелёного фонаря в сериале DC
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По информации издания Deadline, актёр Кайл Чендлер и лауреат премии «Эмми», известный по сериалам «Завтра наступит сегодня» и «Огни ночной пятницы» ведёт переговоры о роли Хэла Джордана в сериале про Зелёных фонарей в рамках новой киновселенной DC.

Хэл Джордан — второй герой, носящий псевдоним Зелёного фонаря, и одна из его самых популярных версий. Если переговоры пройдут гладко, Чендлер сыграет именно Джордана.

Сам сериал будет чем-то вроде «Настоящего детектива», только в рамках киновселенной DC. Хэл Джордан вместе с другим Зелёным фонарём, Джоном Стюартом, примутся за расследование убийства, которое приведёт их к мрачным тайнам.

В первом сезоне шоу про Зелёных фонарей будет восемь эпизодов.

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