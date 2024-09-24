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«Называли меня подлой»: Эмили Блант — о реакции своих дочерей на «Дьявол носит Prada»

«Называли меня подлой»: Эмили Блант — о реакции своих дочерей на «Дьявол носит Prada»
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В свежем интервью изданию Page Six Эмили Блант, известная по «Тихому месту», «Грани будущего» и «Оппенгеймеру», рассказала, как её дочери отреагировали на роль в фильме «Дьявол носит Prada».

В ленте Дэвида Френкеля актриса сыграла Эмили, старшую ассистентку Миранды Пристли. По словам Блант, после просмотра ленты дети стали считать её самым коварным человеком в мире.

Они подумали, что я самый подлый человек, которого они когда-либо встречали. Мы снимали фильм в то время, когда я была молода. Это был мой первый большой фильм. Я помню, как мне позвонил мой агент и рассказал о первом уикенде. Я такая: «И это хорошо?»

Впрочем, сама лента, в отличие от персонажа, понравилась дочерям Блант.

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