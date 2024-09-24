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Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» объявил о её закрытии из-за скорого ухода из жизни

Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» объявил о её закрытии из-за скорого ухода из жизни
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«Флибуста» — популярный сервис, бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. Она позволяет бесплатно читать, скачивать, а также получать на электронную почту большинство книг в богатой коллекции.

К сожалению, создатель сайта под ником Стивер объявил, что сайт закрывается. Автор сопроводил анонс ещё более грустной новостью — у него обнаружили глиобластому. Это наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга. По словам Стивера, серверы будут работать ещё пару недель.

Конец. Это Стивер. Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены ещё на несколько недель.

Действительно ли сервис перестанет работать через две недели, либо найдётся способ продлить сайту жизнь и таким образом почтить память его создателя, пока можно только гадать.

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