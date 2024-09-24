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В 2025 году выйдет мультсериал про Чебурашку, Гену и Шапокляк

По данным издания «Интерфакс», в 2025 году про Чебурашку выйдет мультсериал. За его производство отвечают «Союзмультфильм» и студия Yellow, Black and White.

Известно, что сюжет мультсериала не будет пересекаться с одноимённым фильмом 2022 года, а расскажет новую историю. В её центре вновь окажутся Гена, Чебурашка и, конечно, же, Шапокляк.

По словам генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, новый проект «будет таким же тёплым, камерным и уютным, как классические мультфильмы».

В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием «Секрет праздника», которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу точно быть. Новый проект будет таким же тёплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы: сохраняя эту атмосферу мы расскажем зрителям новые истории о знаменитых героях.

Выход второй части кинофраншизы «Чебурашка» запланирован на начало 2026 года.