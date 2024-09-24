В России создали список патриотических фильмов для детей и всей семьи

По данным газеты «Коммерсантъ», в России создали черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В перечень добавили 191 фильм. Из них 181 — советское кино.

Список разделили на три части по возрастным категориям: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет. В первую вошли ленты «Тимур и его команда», «Приключения Буратино», «Неуловимые мстители» и другие картины, во вторую — «Человек с киноаппаратом», «Броненосец «Потёмкин» и «28 панфиловцев».

Рекомендации третьей категории следующие: «Белорусский вокзал», «Иди и смотри» и «Русский бунт».

Член правления Российской ассоциации политических наук Владимир Шаповалов объяснил, почему в перечне нет множества современных и голливудских лент. Они, по мнению Шаповалова, не рассказывают «о ценности крепкой семьи, созидательного труда, гражданственности, патриотизме и гордости за нашу страну».