Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России создали список патриотических фильмов для детей и всей семьи

В России создали список патриотических фильмов для детей и всей семьи
Аудио-версия:
Комментарии

По данным газеты «Коммерсантъ», в России создали черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В перечень добавили 191 фильм. Из них 181 — советское кино.

Список разделили на три части по возрастным категориям: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет. В первую вошли ленты «Тимур и его команда», «Приключения Буратино», «Неуловимые мстители» и другие картины, во вторую — «Человек с киноаппаратом», «Броненосец «Потёмкин» и «28 панфиловцев».

Рекомендации третьей категории следующие: «Белорусский вокзал», «Иди и смотри» и «Русский бунт».

Член правления Российской ассоциации политических наук Владимир Шаповалов объяснил, почему в перечне нет множества современных и голливудских лент. Они, по мнению Шаповалова, не рассказывают «о ценности крепкой семьи, созидательного труда, гражданственности, патриотизме и гордости за нашу страну».

Материалы по теме
«Пингвин» может стать лучшим сериалом года: обзор первой серии
«Пингвин» может стать лучшим сериалом года: обзор первой серии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android