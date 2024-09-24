В Dota 2 активировался четвёртый акт ивента «Павшая корона» — это баг

Из-за внутриигровой ошибки в Dota 2 стал доступен четвёртый акт ивента «Павшая корона», однако событие не работает.

В клиенте «Доты» открылся доступ к финальному акту внутриигрового события. При этом сам ивент представляет из себя чёрный экран с меню, с которыми нельзя взаимодействовать.

По словам датамайнера, это связано с тем, что в коде игры сработал «таймер», по которому Valve планировала выпустить четвёртый акт «Павшей короны». Однако, видимо, планы разработчиков изменились. Так, если раньше крайней датой завершения события было 16 октября, то теперь — 30 декабря.

Сломанный четвёртый акт «Павшей короны» Фото: Valve

Ранее датамайнеры сообщали, что четвёртый акт ивента «Павшей короны» в Dota 2 выйдет 24 сентября. Кроме этого, с финальным этапом события в игре появится новый герой — Kez.