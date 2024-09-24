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Начались съёмки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Начались съёмки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о том, что начались съёмки сериала по мотивам культового фильма «Москва слезам не верит». Производство ведётся совместными силами «НМГ Студии», кинокомпании «Водород» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Режиссёрами восьмисерийного проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который также выступает шоураннером и одним из сценаристов шоу. Сериал расскажет про трёх подруг и их жизнь через 20 лет после первой встречи.

Первые фото со съёмок шоу

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Актёрский состав пока не раскрывают. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink, а после этого – в эфире СТС.

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