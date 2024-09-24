Про-игроки в CS2 протестуют против организаторов BLAST — всё из-за состава Astralis

Профессиональные игроки в Counter-Strike 2 недовольны допуском команды Astralis на топ-турнир BLAST Premier Fall Final.

За день до начала медиадня в рамках чемпионата капитаны команд Дан apEX Мадесклер, Рассел Twistzz Ван Далкен, Финн karrigan Андерсен и Марко Snappi Пфайффер в социальных сетях опубликовали посты с одним содержанием: «Возможно, я не в состоянии принять участие в медиадне BLAST завтра».

По информации портала HLTV, эта реплика является отсылкой к сообщению представителей Astralis, направленному турнирному оператору BLAST. Таким образом датский клуб аргументировал необходимость срочной замены для турнира в условиях уже закрытого трансферного окна.

Так, 17 сентября Astralis подписала Каспера cadiaN Мёллера в качестве нового капитана команды и перевела в запас Александера br0 Бро, который должен был выступать на BLAST Premier Fall Final.

Сообщается, что Astralis доложила организаторам ивента о том, что br0 был «не в состоянии принять участие в турнире», вместо того, чтобы назвать конкретную проблему. Других участников чемпионата такая формулировка не устроила, что и вызвало недовольства.

В итоге часть капитанов действительно не явилась на медиадень. Позже представители BLAST сообщили, что они никогда не требовали от участников подтверждений болезней. Однако в данной ситуации турнирный оператор запросил дополнительную информацию у Astralis, и, если потребуется, организаторы применят к команде санкции.

На текущий момент новой информации касательно данной ситуации не поступало. На медиадень не пришли такие игроки, как Дан apEX Мадесклер, Марко Snappi Пфайффер и Януш Snax Погоржельски.

Чемпионат BLAST Premier Fall Final пройдёт в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 8 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 425 тыс.