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Ремейк аниме «Волчица и пряности» получит второй сезон

Ремейк аниме «Волчица и пряности» получит второй сезон
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Создатели аниме-сериала «Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу», ремейка знаменитого проекта, объявили о продлении шоу на второй сезон. Никакой информации о нём они не сообщили, попросив фанатов дождаться новостей в ближайшие месяцы.

Первый сезон аниме стартовал в апреле — это переосмысление популярного тайтла, который выходил в 2008–2009 годах. Как и в оригинале, странствующий торговец встречает богиню-волчицу, которая обучает его житейской мудрости в отношениях с людьми.

Над ремейком работают создатели старой «Волчицы», в том числе режиссёр оригинального аниме-сериала Такэо Такахаси. Рейтинг проекта на популярном агрегаторе MyAnimeList составляет 8,06/10 — это примерно на уровне оригинального аниме.

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