«Team Secret скоро вернётся в Dota 2»: Пуппей — об игре за NAVI на замене

Капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов прокомментировал своё выступление в составе Natus Vincere по Dota 2 в качестве замены.

Представители Team Secret опубликовали пост с высказыванием капитана команды по «Доте» и подтвердили, что Пуппей лишь временно присоединился к «рождённым побеждать», а «сикреты» уже работают над новым ростером. Клемент прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом:

Я выступаю на замене у старых друзей, чтобы подготовиться к сезону. Team Secret скоро вернётся в Dota 2.

Пуппей присоединился к составу NAVI по «Доте» в качестве замены. Увидеть игру киберспортсмена за «рождённых побеждать» можно будет уже 28 сентября в рамках закрытых отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24.