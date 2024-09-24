Фестиваль цифрового спорта прошёл в Санкт-Петербурге

Фестиваль цифрового спорта, организованный SMP Esports, объединил виртуальный футбол, хоккей, гонки и авиасимуляторы в Санкт-Петербурге: мероприятие прошло в МЕГА Дыбенко.

Программа включала конкурсы с призами и выступления известных личностей. В субботу звезда SMP Racing Ирина Сидоркова привлекла внимание, попробовав себя в симуляторе и раздавая автографы.

В воскресенье блогеры Паша Кус (гонки), GoodMax (футбол) и Stigg (хоккей) провели шоу-сражения, а хоккеист Еремей Шумилин попробовал себя в гонках. Победителем киберфутбольного турнира стал Леонид Терехов, а этап Российской серии интерактивных гонок выиграл Дмитрий Назаров.

Второй этап пройдёт в Казани 12-13 октября.