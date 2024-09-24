HEROIC укомплектовала состав по Dota 2
Киберспортивная организация HEROIC анонсировала нового «керри»-игрока состава по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.
Вместо Гектора K1 Родригеза, который покинул клуб и взял временный перерыв от про-сцены «Доты», на первой позиции в HEROIC будет играть Дэвид Parker Нихо Флорес. В 2023 году Паркер также приходил на место K1, когда тот покинул ростер beastcoast.
Состав HEROIC по «Доте»:
- Дэвид Parker Нихо Флорес;
- Жоао 4nalog Джаннини;
- Седрик Davai Lama Декмин;
- Элвис Scofield Пенья;
- Матеус KJ Диниз;
- Игор kaffs Фуртадо (тренер).
В обновлённом ростере HEROIC выступит на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 с призовым фондом $ 1 млн, который пройдёт в период с 4 по 13 октября.
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