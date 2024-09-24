HEROIC укомплектовала состав по Dota 2

Киберспортивная организация HEROIC анонсировала нового «керри»-игрока состава по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Вместо Гектора K1 Родригеза, который покинул клуб и взял временный перерыв от про-сцены «Доты», на первой позиции в HEROIC будет играть Дэвид Parker Нихо Флорес. В 2023 году Паркер также приходил на место K1, когда тот покинул ростер beastcoast.

Состав HEROIC по «Доте»:

Дэвид Parker Нихо Флорес;

Жоао 4nalog Джаннини;

Седрик Davai Lama Декмин;

Элвис Scofield Пенья;

Матеус KJ Диниз;

Игор kaffs Фуртадо (тренер).

В обновлённом ростере HEROIC выступит на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 с призовым фондом $ 1 млн, который пройдёт в период с 4 по 13 октября.