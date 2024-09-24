Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HEROIC укомплектовала состав по Dota 2

HEROIC укомплектовала состав по Dota 2
Комментарии

Киберспортивная организация HEROIC анонсировала нового «керри»-игрока состава по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Вместо Гектора K1 Родригеза, который покинул клуб и взял временный перерыв от про-сцены «Доты», на первой позиции в HEROIC будет играть Дэвид Parker Нихо Флорес. В 2023 году Паркер также приходил на место K1, когда тот покинул ростер beastcoast.

Состав HEROIC по «Доте»:

  • Дэвид Parker Нихо Флорес;
  • Жоао 4nalog Джаннини;
  • Седрик Davai Lama Декмин;
  • Элвис Scofield Пенья;
  • Матеус KJ Диниз;
  • Игор kaffs Фуртадо (тренер).

В обновлённом ростере HEROIC выступит на топ-турнире PGL Wallachia Season 2 с призовым фондом $ 1 млн, который пройдёт в период с 4 по 13 октября.

Материалы по теме
Гектор K1 Родригез покинул состав HEROIC по Dota 2 и сделал перерыв в карьере
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android