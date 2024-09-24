В России выпустят конструктор по мотивам культовых советских мультфильмов

Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и кинокомпания «Союзмультфильм» объявили о выпуске серии конструкторов Brick Labs по мотивам «золотой коллекции» мультфильмов студии. Она появится в открытой продаже до конца 2024 года.
Так, в первую линейку войдут персонажи пяти мультфильмов: «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты» и «Тайна третьей планеты». Всего авторы планируют выпустить 18 конструкторов с героями культовых советско-российских персонажей.
Ранее Brick Labs также выпускала наборы по мотивам русских народных сказок: «Кощей Бессмертный», «По щучьему веленью», «Руслан и голова богатыря», «Конёк-Горбунок» и других фольклорных произведений.
Примеры линейки конструкторов по мотивам проектов «Союзмультфильма»
«Малыш и Карлсон»
Фото: Brick Labs
«Тайна третьей планеты»
Фото: Brick Labs
«Бременские музыканты»
Фото: Brick Labs