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В России выпустят конструктор по мотивам культовых советских мультфильмов

Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и кинокомпания «Союзмультфильм» объявили о выпуске серии конструкторов Brick Labs по мотивам «золотой коллекции» мультфильмов студии. Она появится в открытой продаже до конца 2024 года.

Так, в первую линейку войдут персонажи пяти мультфильмов: «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты» и «Тайна третьей планеты». Всего авторы планируют выпустить 18 конструкторов с героями культовых советско-российских персонажей.

Ранее Brick Labs также выпускала наборы по мотивам русских народных сказок: «Кощей Бессмертный», «По щучьему веленью», «Руслан и голова богатыря», «Конёк-Горбунок» и других фольклорных произведений.

Примеры линейки конструкторов по мотивам проектов «Союзмультфильма»

«Малыш и Карлсон» Фото: Brick Labs

«Тайна третьей планеты» Фото: Brick Labs