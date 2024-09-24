Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России выпустят конструктор по мотивам культовых советских мультфильмов

В России выпустят конструктор по мотивам культовых советских мультфильмов
Аудио-версия:
Комментарии

Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и кинокомпания «Союзмультфильм» объявили о выпуске серии конструкторов Brick Labs по мотивам «золотой коллекции» мультфильмов студии. Она появится в открытой продаже до конца 2024 года.

Так, в первую линейку войдут персонажи пяти мультфильмов: «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты» и «Тайна третьей планеты». Всего авторы планируют выпустить 18 конструкторов с героями культовых советско-российских персонажей.

Ранее Brick Labs также выпускала наборы по мотивам русских народных сказок: «Кощей Бессмертный», «По щучьему веленью», «Руслан и голова богатыря», «Конёк-Горбунок» и других фольклорных произведений.

Примеры линейки конструкторов по мотивам проектов «Союзмультфильма»

«Малыш и Карлсон»

«Малыш и Карлсон»

Фото: Brick Labs

«Тайна третьей планеты»

«Тайна третьей планеты»

Фото: Brick Labs

«Бременские музыканты»

«Бременские музыканты»

Фото: Brick Labs

Также читают
19 крутых нововведений iOS 18 для iPhone
19 крутых нововведений iOS 18 для iPhone
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android