NAVI на первом месте, а VP вылетела из десятки лучших — обновлённый рейтинг команд CS2

Портал HLTV представил обновлённую версию рейтинга лучших команд про-сцены Counter-Strike 2 после завершения чемпионата ESL Pro League Season 20.

Топ-турнир в Мальте внёс значительные коррективы в расстановку сил на профессиональной сцене CS2. Так, на первое место вновь вырвалась Natus Vincere, а G2 Esports выбила российскую Team Spirit из тройки лидеров. Кроме этого, в десятку лучших попали турецкая Eternal Fire и американская Complexity Gaming, в то время как Virtus.pro вылетела из топ-10.

10 лучших команд по CS2 на 24.09.2024 Фото: HLTV

Что касается коллективов в нижней части рейтинговой таблицы, значительный прогресс показали такие команды, как MIBR, Red Canids и Wildcard. При этом топ-30 покинули российские составы BetBoom Team, 9Pandas и Aurora Gaming.