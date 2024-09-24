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По аниме «5 сантиметров в секунду» Макото Синкая снимут фильм с живыми актёрами

По аниме «5 сантиметров в секунду» Макото Синкая снимут фильм с живыми актёрами
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Знаменитое аниме «5 сантиметров в секунду» Макото Синкая получит полнометражный ремейк с живыми актёрами. Об этом сообщила японская кинокомпания Toho, премьера ленты состоится осенью 2025 года.

Режиссёром будущего проекта выступит Ёсияку Окаяма, а главную роль в проекте исполнит Хокуто Мацумура. Актёр наиболее известен по озвучке главного героя в аниме «Судзумэ, закрывающая двери».

«5 сантиметров в секунду» — знаменитое полнометражное аниме Макото Синкая, будущего автора «Твоего имени», «Дитя погоды» и других культовых проектов. Мультфильм рассказывает историю юноши Такаки Тоно и девушки Акари Шинохары, которые уезжают далеко друг от друга, несмотря на связывающие их чувства. Однажды Такаки приезжает увидеться с Акари в самый разгар снежной бури.

Оригинальное аниме вышло в 2007 году и получило крайне положительные отзывы от критиков и зрителей.

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