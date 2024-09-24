Новый состав Aurora получил прямое приглашение на BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»

Турнирный оператор FISSURE анонсировал нового участника топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Команда Aurora из Юго-Восточной Азии получила прямое приглашение от организаторов соревнования в Белграде. Это будет первый LAN-ивент, на котором клуб выступит с обновлённым ростером по «Доте».

Состав Aurora по Dota 2:

Айбек TA2000 Токаев;

Абед Abed Юсуп;

Ануча Jabz Дживаронг;

Воравит Q Мекчай;

Олег kaori Медведок;

Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

Помимо Aurora, прямые приглашения на «Дачу» получили такие команды, как Team Falcons, Gaimin Gladiators, Team Spirit, BetBoom Team и Team Liquid. Стоит отметить, что ни один из названных коллективов ещё не анонсировал свой состав.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.