Анонсирован LAN-турнир по Warcraft 3 Reforged в Дубае

Состоялся анонс нового топ-турнира серии BetBoom Classic по игре Warcraft 3 Reforged с призовым фондом $ 15 тыс.

Чемпионат будет состоять из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. Группы пройдут в онлайн-формате с 26 по 29 сентября. По итогам группового этапа восемь лучших игроков отберутся на LAN-часть соревнования, которая состоится в Дубае в период с 11 по 13 октября.

Участники BB Classic по W3 Reforged:

Группа A

Чон Sok Хо Ук (Южная Корея);

Дмитрий Happy Костин (Россия) ;

; Лу Fly Вэйлян (Китай);

Жо Lawliet Жу Ён (Южная Корея);

Сергей HawK Щербаков (Россия) ;

; Жи eer0 Хиан Гуо (Китай);

Чжун Soin Джин Хван (Южная Корея);

Хо Colorful Ю Лай (Китай).

Группа B

Сюй Fortitude Юйсин (Китай);

Дох LabyRinth Ю Хён (Южная Корея);

Еом FoCuS Ху Саб (Южная Корея);

Родриго Jens Инохоса (Чили);

Леон Leon Хог (Германия);

Матик Starbuck Дежак (Словения);

Вадим Dise Пласкевич (Россия) ;

; Чан Moon Джэ Хо (Южная Корея).

Чемпионат BetBoom Classic по игре Warcraft 3 Reforged пройдёт с 26 сентября по 13 октября. В рамках соревнования 16 киберспортсменов разыграют призовой фонд в размере $ 15 тыс.