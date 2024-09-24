Анонсирован LAN-турнир по Warcraft 3 Reforged в Дубае
Состоялся анонс нового топ-турнира серии BetBoom Classic по игре Warcraft 3 Reforged с призовым фондом $ 15 тыс.
Чемпионат будет состоять из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. Группы пройдут в онлайн-формате с 26 по 29 сентября. По итогам группового этапа восемь лучших игроков отберутся на LAN-часть соревнования, которая состоится в Дубае в период с 11 по 13 октября.
Участники BB Classic по W3 Reforged:
Группа A
- Чон Sok Хо Ук (Южная Корея);
- Дмитрий Happy Костин (Россия);
- Лу Fly Вэйлян (Китай);
- Жо Lawliet Жу Ён (Южная Корея);
- Сергей HawK Щербаков (Россия);
- Жи eer0 Хиан Гуо (Китай);
- Чжун Soin Джин Хван (Южная Корея);
- Хо Colorful Ю Лай (Китай).
Группа B
- Сюй Fortitude Юйсин (Китай);
- Дох LabyRinth Ю Хён (Южная Корея);
- Еом FoCuS Ху Саб (Южная Корея);
- Родриго Jens Инохоса (Чили);
- Леон Leon Хог (Германия);
- Матик Starbuck Дежак (Словения);
- Вадим Dise Пласкевич (Россия);
- Чан Moon Джэ Хо (Южная Корея).
Чемпионат BetBoom Classic по игре Warcraft 3 Reforged пройдёт с 26 сентября по 13 октября. В рамках соревнования 16 киберспортсменов разыграют призовой фонд в размере $ 15 тыс.
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