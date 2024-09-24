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BetBoom Classic: Warcraft 3 Reforged — участники, даты, формат, призовой фонд

Анонсирован LAN-турнир по Warcraft 3 Reforged в Дубае
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Состоялся анонс нового топ-турнира серии BetBoom Classic по игре Warcraft 3 Reforged с призовым фондом $ 15 тыс.

Чемпионат будет состоять из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. Группы пройдут в онлайн-формате с 26 по 29 сентября. По итогам группового этапа восемь лучших игроков отберутся на LAN-часть соревнования, которая состоится в Дубае в период с 11 по 13 октября.

Участники BB Classic по W3 Reforged:

Группа A

  • Чон Sok Хо Ук (Южная Корея);
  • Дмитрий Happy Костин (Россия);
  • Лу Fly Вэйлян (Китай);
  • Жо Lawliet Жу Ён (Южная Корея);
  • Сергей HawK Щербаков (Россия);
  • Жи eer0 Хиан Гуо (Китай);
  • Чжун Soin Джин Хван (Южная Корея);
  • Хо Colorful Ю Лай (Китай).

Группа B

  • Сюй Fortitude Юйсин (Китай);
  • Дох LabyRinth Ю Хён (Южная Корея);
  • Еом FoCuS Ху Саб (Южная Корея);
  • Родриго Jens Инохоса (Чили);
  • Леон Leon Хог (Германия);
  • Матик Starbuck Дежак (Словения);
  • Вадим Dise Пласкевич (Россия);
  • Чан Moon Джэ Хо (Южная Корея).

Чемпионат BetBoom Classic по игре Warcraft 3 Reforged пройдёт с 26 сентября по 13 октября. В рамках соревнования 16 киберспортсменов разыграют призовой фонд в размере $ 15 тыс.

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