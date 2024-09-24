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Деми Мур проезжала около 100 км на велосипеде на съёмках «Непристойного предложения»

Деми Мур проезжала около 100 км на велосипеде на съёмках «Непристойного предложения»
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Американская актриса Деми Мур поделилась историей со съёмок фильма «Непристойное предложение». Эротический триллер вышел в прокат в 1993 году и стал большим хитом: лента собрала $ 266 млн при бюджете в $ 30 млн.

Как оказалось, съёмки для Мур проходили в большом стрессе. 30-летняя девушка хотела выглядеть на экране как можно лучше, поэтому во время производства она ежедневно проезжала около 100 километров на велосипеде. Дело в том, что тогда у неё только родился ребёнок, и девушка отчаянно пыталась сбросить вес, ежедневно проезжая гигантские расстояния.

Я оказывала на себя огромное давление. И тогда мне говорили, что мне стоит немного сбросить вес. Возможно, это было неловко и унизительно, но именно это я и сделала. Я вставала ночью и ездила на велосипеде до студии Paramount, где мы снимали «Непристойное предложение». Затем снималась около 12 часов и ехала обратно.

Сейчас Мур сомневается, что поступила правильно — ей не следовало так издеваться над собой. Однако в то время актёрство было для неё всем, поэтому она просто не могла поступить иначе.

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