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Режиссёра Сарика Андреасяна лишили водительских прав за пьяное вождение

Режиссёра Сарика Андреасяна лишили водительских прав за пьяное вождение
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Российский режиссёр, сценарист и продюсер Сарик Андреасян лишился водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на 1,5 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на зал суда.

Ситуация с нарушением ПДД со стороны Андреасяна состоялась в мае 2024 года. Сотрудники ДПС остановили водителя и выявили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение кожных покровов окраса лица, после чего он прошёл освидетельствование. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, сам режиссёр с показаниями согласился.

Представитель Сарика Андреасяна в суде заявлял, что инспектором ДПС ГИБДД не разъяснялись права и обязанности как режиссёру, так и понятым, что является грубейшим нарушением.

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