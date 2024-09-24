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Вышел трейлер боевика «Грешники» про вампиров от режиссёра «Чёрной пантеры»

Вышел трейлер боевика «Грешники» про вампиров от режиссёра «Чёрной пантеры»
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер фильма «Грешники» с Майклом Б. Джорданом в главной роли. Премьера вампирского боевика состоится 7 марта 2025 года в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События ленты развернутся вокруг братьев-близнецов, которые возвращаются в родной город, чтобы начать всё заново. В поселении герои обнаруживают, что дома их ждёт ещё большее зло — опасные вампиры. Теперь братьям предстоит очистить город от кровососов, попутно разобравшись в себе.

Главную роль в проекте исполнит Майкл Б. Джордан, а режиссёром выступит Райан Куглер — оба ранее трудились над «Чёрной пантерой» и «Кридом: Наследие Рокки».

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