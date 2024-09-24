«Это будет достойное зрелище»: зрители высоко оценили новый трейлер «Гладиатора 2»

23 сентября вышел второй трейлер «Гладиатора 2» — продолжения культового фильма с Расселом Кроу, получившего пять «Оскаров». Фильм расскажет историю гладиатора Луция, которого сыграл ирландский актёр Пол Мескаль.

За сутки ролик набрал более 6,5 млн просмотров на YouTube и получил куда более положительные отзывы от зрителей, чем первый трейлер. Сейчас у ролика 18 тыс. лайков и 3 тыс. дизлайков — это куда лучше показателей оригинального ролика.

Фото: YouTube

Что пишут зрители о втором трейлере «Гладиатора 2»

Этот трейлер в сто раз лучше первого трейлера.

Второй трейлер больше соответствует тональности «Гладиатора». Эпично и менее безвкусно. Это будет достойное зрелище.

Рад, что они избавились от рэпа во втором трейлере.

Господи, дизайн и декорации в фильме просто невероятные!

Трейлер выглядит так, будто Ридли Скотт посмотрел сериал «Спартак» и решил превратить его в фильм.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США. Лента наверняка доберётся и до России — неофициальными способами.