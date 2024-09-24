Вышел трейлер сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт — премьера 11 октября

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Онлайн-кинотеатр Apple TV+ представил новый трейлер мини-сериала «Все совпадения случайны». Премьера шоу состоится 11 октября, в день премьеры выйдут сразу две серии.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Новый проект Альфонсо Куарона («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация») расскажет историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны. Сюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

Главную роль в проекте исполнила Кейт Бланшетт («Властелин колец»). Вместе с ней также сыграли Саша Барон Коэн («Борат») Лесли Мэнвилл («Малефисента») и Луис Патридж («Приключения Паддингтона 2»).