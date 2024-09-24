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Virtus.pro анонсировала временный состав на турнир DreamLeague S24 по «Доте»

Virtus.pro анонсировала временный состав на турнир DreamLeague S24 по «Доте»
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro представил состав по Dota 2 для квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 24.

На текущий момент VP, несмотря на слухи о больших переменах в ростере, сохранила четвёрку игроков и тренера для выступления в отборочных к чемпионату DL S24. Единственным новичком в коллективе является Александр Immersion Хмелевской, который сыграет в составе «медведей» в качестве замены.

Состав Virtus.pro по «Доте» на DL S24:

  • Илья Kiritych~ Ульянов;
  • Илья squad1x Кувалдин;
  • Евгений Noticed Игнатенко;
  • Владислав Antares Кертман;
  • Александр Immersion Хмелевской (замена);
  • Сергей G Брагин (тренер).

Сохранит ли Virtus.pro данный состав после завершения «Дримлиги», неизвестно.

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