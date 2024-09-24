Virtus.pro анонсировала временный состав на турнир DreamLeague S24 по «Доте»

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro представил состав по Dota 2 для квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 24.

На текущий момент VP, несмотря на слухи о больших переменах в ростере, сохранила четвёрку игроков и тренера для выступления в отборочных к чемпионату DL S24. Единственным новичком в коллективе является Александр Immersion Хмелевской, который сыграет в составе «медведей» в качестве замены.

Состав Virtus.pro по «Доте» на DL S24:

Илья Kiritych~ Ульянов;

Илья squad1x Кувалдин;

Евгений Noticed Игнатенко;

Владислав Antares Кертман;

Александр Immersion Хмелевской (замена);

Сергей G Брагин (тренер).

Сохранит ли Virtus.pro данный состав после завершения «Дримлиги», неизвестно.