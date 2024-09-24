Virtus.pro анонсировала временный состав на турнир DreamLeague S24 по «Доте»
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro представил состав по Dota 2 для квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 24.
На текущий момент VP, несмотря на слухи о больших переменах в ростере, сохранила четвёрку игроков и тренера для выступления в отборочных к чемпионату DL S24. Единственным новичком в коллективе является Александр Immersion Хмелевской, который сыграет в составе «медведей» в качестве замены.
Состав Virtus.pro по «Доте» на DL S24:
- Илья Kiritych~ Ульянов;
- Илья squad1x Кувалдин;
- Евгений Noticed Игнатенко;
- Владислав Antares Кертман;
- Александр Immersion Хмелевской (замена);
- Сергей G Брагин (тренер).
Сохранит ли Virtus.pro данный состав после завершения «Дримлиги», неизвестно.
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