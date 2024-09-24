Джеймс Кэмерон присоединился к авторам нейросети Stable Diffusion для съёмок кино

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон присоединился к совету директоров компании Stability AI.

Режиссёр «Аватаров», «Титаника» и «Терминатора» станет одним из главных лиц по внедрению нейросетей при создании фильмов и сериалов, а также для производства компьютерной графики в этих проектах.

Stability AI больше всего известна по созданию популярной нейросети Stable Diffusion, способной преобразовывать текст в реалистичные изображения. Как рассказал Кэмерон, генеративный ИИ — будущее кинематографа, и он очень рад вновь быть в авангарде индустрии.

Я был в авангарде компьютерной графики более трёх десятилетий назад и с тех пор остаюсь в нём. Преодоление границ генеративного искусственного интеллекта и создание изображений формата CGI [компьютерной графики] — это следующая волна киноиндустрии.

В новой для себя должности Кэмерон продолжит «раздвигать границы компьютерной графики», используя для этого передовые технологии Stable Diffusion и других продуктов компании.