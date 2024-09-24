Расписание выхода сериала «Амура» о борьбе с якудза от Kion
Уже 1 октября состоится премьера сериала «Амура». Шоу расскажет о бойце ММА по имени Анна, которая едет из России в Японию, чтобы разыскать свою сестру Надю, попавшую в беду. Чтобы выручить её, героиня объединяется со своим бывшим молодым человеком и вступает в противостояние с местной организованной преступностью.
В первый сезон войдёт семь эпизодов, они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 12 ноября.
Расписание выхода сериала «Амура» от Kion
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 октября
|2-я серия
|8 октября
|3-я серия
|15 октября
|4-я серия
|22 октября
|5-я серия
|29 октября
|6-я серия
|5 ноября
|7-я серия
|12 ноября
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