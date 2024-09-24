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Сериал Амура от Кион про якудза (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Амура» о борьбе с якудза от Kion
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Уже 1 октября состоится премьера сериала «Амура». Шоу расскажет о бойце ММА по имени Анна, которая едет из России в Японию, чтобы разыскать свою сестру Надю, попавшую в беду. Чтобы выручить её, героиня объединяется со своим бывшим молодым человеком и вступает в противостояние с местной организованной преступностью.

В первый сезон войдёт семь эпизодов, они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 12 ноября.

Расписание выхода сериала «Амура» от Kion

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 октября
2-я серия8 октября
3-я серия15 октября
4-я серия22 октября
5-я серия29 октября
6-я серия5 ноября
7-я серия12 ноября
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