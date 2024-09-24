Вышел трейлер шоу «Волшебники из Вэйверли Плэйс» с Селеной Гомес от Disney

Компания Disney представила трейлер сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Шоу для всей семьи стартует уже 29 октября, в первый сезон войдёт 21 эпизод.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Channel. Права на видео принадлежат Disney.

Cюжет оригинального сериала крутился вокруг детей семьи Руссо — Алекс и её братьев Джастина и Макса — за право стать единственным волшебником в своей семье. По достижении 18 лет только одному из детей будет позволено сохранить свои необычные способности.

В актёрский состав нового сериала вошли Селена Гомес, Мария Кэнелс-Баррера, Дэвид Делуиз, Дженис ЛиЭнн Браун, Алкайо Тиле, Мими Джанопулос и другие.