Вышел клип новой песни Linkin Park — это гимн турнира Worlds 2024 по League of Legends

Компания Riot Games выпустила официальный клип на новую песню Heavy is the Crown рок-группы Linkin Park. Релиз состоялся на YouTube-канале игры League of Legends.

Новая композиция музыкальной группы представляет из себя гимн чемпионата 2024 World Championship по игре League of Legends, который пройдёт в период с 25 сентября по 2 ноября в Лондоне, Париже и Берлине.

Видео доступно на YouTube-канале League of Legends. Права на видео принадлежат Riot Games.

В анимированном клипе изображены участники нового состава Linkin Park, а также представители таких профессиональных команд по LoL, как T1 и Bilibili Gaming.

В рамках турнира Worlds 2024 по LoL 22 команды разыграют призовой фонд в размере $ 2,225 млн.