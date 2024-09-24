«Ваша жизнь не превратилась в мыльную оперу»: Джонни Депп — о суде с Эмбер Хёрд

Американский актёр Джонни Депп провёл пресс-конференцию на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где он представил свой первый за 27 лет режиссёрский фильм: «Моди». Проект рассказывает о 72 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни во времена Первой мировой войны. Скрываясь от полиции, художник отвергает желание своих коллег из богемы завершить карьеру и покинуть город.

Отвечая на вопрос журналиста, Депп подтвердил, что его жизнь действительно отчасти напоминает сюжет ленты. Актёр намекнул на недавно завершившийся суд против бывшей жены Эмбер Хёрд, который превратил жизнь звезды Голливуда в нескончаемую «мыльную оперу».

Можно сказать, что я прошёл через многое, но со мной всё в порядке. Думаю, что в конечном итоге мы все проходим через схожие события. Может быть, ваша жизнь не превратилась в мыльную оперу, буквально показанную по телевидению, но у нас у всех есть схожие переживания, которые останутся с вами надолго. Вы никогда их не забудете.

Ранее Депп также заявлял, что не вернётся в Голливуд после того, как от него отвернулись многие компании по всему миру из-за обвинений Эмбер Хёрд.