Topson завершил карьеру про-игрока в «Доте»

Двукратный чемпион The International Топиас Topson Таавитсайнен завершил карьеру про-игрока в Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба Tundra Esports.
Как сообщается в анонсе «Тундры», Топсон больше не является частью состава команды по «Доте». Причиной для этого послужило решение киберспортсмена о завершении карьеры про-игрока в Dota 2. Кто станет новым мидером Tundra Esports, пока неизвестно. На текущий момент Топиас не сообщал о своих дальнейших планах.
Состав Tundra Esports по «Доте» на данный момент:
- Эдгар 9Class Налтакян;
- Мэтью Whitemon Филмон;
- Дэвид MoonMeander Тан (тренер).
Финский про-игрок Топиас Topson Таавитсайнен выступал на про-сцене Dota 2 с 2017 года. В составе OG он стал двукратным чемпионом The International. Последней командой киберспортсмена была Tundra Esports, с которой он остановился на третьей строчке TI 2024.