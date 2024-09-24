Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В пятом сезоне «Пацанов» сыграет Давид Диггс, звезда сериала «Сквозь снег»

В пятом сезоне «Пацанов» сыграет Давид Диггс, звезда сериала «Сквозь снег»
Комментарии

Как сообщает издание Variety, каст пятого сезона сериала «Пацаны» пополнил Давид Диггс. Звезда антиутопии «Сквозь снег» исполнит некую важную роль в финале шоу, однако детали его появления держатся в секрете.

Помимо сериала «Сквозь снег», Диггс также известен своими ролями в театре и работой в качестве актёра озвучки. Актёр в том числе озвучил краба Себастьяна в ремейке «Русалочки» и Пола в мультфильме «Душа» от Pixar.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» стартуют уже осенью, а его премьера состоится в 2026 году. Между тем создатели шоу уже трудятся над приквелом сериала про Солдатика и Грозу под названием «Восхождение Vought».

Материалы по теме
«Не все выберутся живыми»: шоураннер «Пацанов» — о финальном сезоне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android