В пятом сезоне «Пацанов» сыграет Давид Диггс, звезда сериала «Сквозь снег»

Как сообщает издание Variety, каст пятого сезона сериала «Пацаны» пополнил Давид Диггс. Звезда антиутопии «Сквозь снег» исполнит некую важную роль в финале шоу, однако детали его появления держатся в секрете.

Помимо сериала «Сквозь снег», Диггс также известен своими ролями в театре и работой в качестве актёра озвучки. Актёр в том числе озвучил краба Себастьяна в ремейке «Русалочки» и Пола в мультфильме «Душа» от Pixar.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» стартуют уже осенью, а его премьера состоится в 2026 году. Между тем создатели шоу уже трудятся над приквелом сериала про Солдатика и Грозу под названием «Восхождение Vought».