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Драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди выйдет 20 декабря — ленту высоко оценили критики

Драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди выйдет 20 декабря — ленту высоко оценили критики
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Кинокомпания A24 приобрела права на распространение фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди. Драматическую ленту Брэйди Корбета можно будет посмотреть 20 декабря в кинотеатрах по всему миру. Лента наверняка доберётся и до России.

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями.

На прошедшем Венецианском кинофестивале драма с Эдрианом Броуди завоевала «Серебряного льва» за режиссуру картины. Многие критики сравнивают фильм с «Пианистом», получившим в итоге всемирное признание.

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