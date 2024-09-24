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Вышел трейлер мультсериала «Студия сновидений» по «Головоломке» от Pixar

Вышел трейлер мультсериала «Студия сновидений» по «Головоломке» от Pixar
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Киностудия Pixar опубликовала дебютный тизер «Студии сновидений» — мультсериала по вселенной «Головоломки». Премьера шоу состоится 11 декабря, в первый сезон войдёт четыре эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Disney.

«Студия сновидений» расскажет о студии, которая работает в сознании Райли и снимает сны подростка. В спин-оффе вернутся многие персонажи из оригинальной дилогии Pixar: Радость, Печаль, Страх, Гнев, Брезгливость и другие герои.

Это уже третий проект по вселенной «Головоломки» от студии Pixar. Ранее компания выпустила вторую часть франшизы, которая стала самым кассовым анимационным проектом в истории.

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