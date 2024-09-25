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BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2: формат, участники, даты, призовой фонд

Начинается топ-турнир BLAST Fall Final 2024 по CS2 с призовым фондом $ 425 тыс.
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Сегодня, 25 сентября, стартует топ-турнир BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс.

В рамках ивента сразятся восемь команд. В первой стадии участники будут разделены на две группы по четыре коллектива. По итогам матчей в GSL-формате худший ростер из каждой группы покинет соревнование, лучший состав пройдёт во второй раунд плей-офф, а оставшиеся команды — в первый.

Игры четвертьфинала и полуфинала основной стадии пройдут в формате «до двух побед», а гранд-финал — «до трёх побед».

Участники BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2:

Группа A

  • Natus Vincere (Украина);
  • G2 Esports (Европа);
  • Team Falcons (Дания);
  • FaZe Clan (Европа).

Группа B

  • Astralis (Дания);
  • Team Liquid (Северная Америка);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Vitality (Европа).

Чемпионат BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024.

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