Начинается топ-турнир BLAST Fall Final 2024 по CS2 с призовым фондом $ 425 тыс.

Сегодня, 25 сентября, стартует топ-турнир BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 425 тыс.
В рамках ивента сразятся восемь команд. В первой стадии участники будут разделены на две группы по четыре коллектива. По итогам матчей в GSL-формате худший ростер из каждой группы покинет соревнование, лучший состав пройдёт во второй раунд плей-офф, а оставшиеся команды — в первый.
Игры четвертьфинала и полуфинала основной стадии пройдут в формате «до двух побед», а гранд-финал — «до трёх побед».
Участники BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2:
Группа A
- Natus Vincere (Украина);
- G2 Esports (Европа);
- Team Falcons (Дания);
- FaZe Clan (Европа).
Группа B
- Astralis (Дания);
- Team Liquid (Северная Америка);
- Team Spirit (Россия);
- Team Vitality (Европа).
Чемпионат BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024.