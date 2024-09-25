«В ПФК ЦСКА не в курсе появившихся слухов»: представитель ЦСКА — о составе по Dota 2

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи об открытии киберспортивного направления в клубе.

По словам представителя клуба, ЦСКА не занимается формированием «киберкоманды»:

В ПФК ЦСКА не в курсе появившихся слухов вокруг создания киберкоманды под брендом ЦСКА. Насколько это возможно, и кто автор идеи — мы не знаем, и также об этом впервые прочитали в новостях. С футбольным клубом ЦСКА упомянутая затея никак не связана, хотя это и бесспорно интересное направление. Но в данный момент ПФК ЦСКА занимается задачей усиления нашего футбольного состава, а не создания киберкоманды.

Ранее в сети возникли слухи о том, что московский футбольный клуб ЦСКА намерен подписать команду по Dota 2.