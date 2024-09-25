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Игра Metro: Awakening по культовой серии «Метро» выйдет 7 ноября — новый трейлер

Игра Metro: Awakening по культовой серии «Метро» выйдет 7 ноября — новый трейлер
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Cтудия Vertigo Games представила первый геймплей Metro: Awakening — новой части культовой серии «Метро 2033». Проект для шлемов виртуальной реальности поступит в продажу уже 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Проект расскажет о Сердаре — враче, который бросает вызов тьме, разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств, в которых она так отчаянно нуждается. Новая часть «Метро» во многом вдохновлена Half-Life: Alyx — игрокам предстоит прятаться от противников, постоянно взаимодействовать с окружением и исследовать локации.

Разработчики обещают, что геймерам предстоит постоянно сражаться за жизнь главного героя. Metro: Awakening должна стать самой атмосферной частью в серии, отмечают авторы.

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