В октябре в PS Plus раздадут Dead Space, WWE 2K24 и Doki Doki Literature Club!

На прошедшем State of Play компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в октябре 2024 года.

В этот раз в сервис добавят три проекта: ремейк хоррор-шутера Dead Space, визуальную новеллу Doki Doki Literature Club! и симулятор реслинга WWE 2K24. Все три проекта можно будет забрать с начала октября по начало ноября.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в октябре 2024 года

Dead Space — ремейк культового хоррора от студии Motive, вышедший в начале 2023 года.

— ремейк культового хоррора от студии Motive, вышедший в начале 2023 года. Doki Doki Literature Club! — высокооценённая визуальная новелла, ставшая большим хитом в Steam.

— высокооценённая визуальная новелла, ставшая большим хитом в Steam. WWE 2K24 — симулятор реслинга от 2K Games.