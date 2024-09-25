В октябре в PS Plus раздадут Dead Space, WWE 2K24 и Doki Doki Literature Club!
На прошедшем State of Play компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в октябре 2024 года.
В этот раз в сервис добавят три проекта: ремейк хоррор-шутера Dead Space, визуальную новеллу Doki Doki Literature Club! и симулятор реслинга WWE 2K24. Все три проекта можно будет забрать с начала октября по начало ноября.
Фото: Sony
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в октябре 2024 года
- Dead Space — ремейк культового хоррора от студии Motive, вышедший в начале 2023 года.
- Doki Doki Literature Club! — высокооценённая визуальная новелла, ставшая большим хитом в Steam.
- WWE 2K24 — симулятор реслинга от 2K Games.
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