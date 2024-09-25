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Анонсирована Ghost of Yotei — продолжение Ghost of Tsushima выйдет в 2025 году

Анонсирована Ghost of Yotei — продолжение Ghost of Tsushima выйдет в 2025 году
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Компания Sucker Punch анонсировала Ghost of Yotei — продолжение сверхпопулярной игры про самураев Ghost of Tsushima. События проекта развернутся в начале XVII века, а релиз игры состоится в 2025 году на PlayStation 5. Игра также наверняка позже выйдет и на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

У проекта будет новый главный герой — девушка по имени Ацу. Она отправится в путешествие по местности вокруг популярной горы Йотей, сражаясь с монголами и другими противниками.

В 1603 году новый призрак по имени Ацу отправляется в путешествие по землям, окружающим гору Йотей. Это местность, наполненная обширными лугами, заснеженной тундрой и неожиданными опасностями.

Разработчики обещали поделиться деталями в течение ближайших месяцев. Вполне возможно, точную дату релиза и первый геймплей покажут уже в декабре на церемонии The Game Awards 2024.

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