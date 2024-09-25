Монеси, Яторо и Донк номинированы на звание «Игрока года на ПК» в премии Esports Awards

Престижная киберспортивная премия Esports Awards анонсировала список номинантов в 14 категориях.

В каждой из категорий есть от пяти до тринадцати кандидатов. Так, например, в номинации «Игрок года на ПК» можно проголосовать за российского киберспортсмена Илью m0NESY Осипова, выступающего в составе G2 Esports по Counter-Strike 2, или за Данилу Donk Крышковца из ростера Team Spirit по CS2. Также номинирован игрок «Спиритов» по Dota 2 Илья Yatoro Мулярчук.

Кроме этого, российская Team Spirit представлена в категории «Киберспортивная организация года», а состав Team Falcons по «Доте», за который играет россиянин Станислав Malr1ne Поторак, участвует в борьбе за звание «Киберспортивной команды года».

Ознакомиться с полным списком категорий и проголосовать за своих кандидатов можно на сайте премии.