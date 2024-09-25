Мартин Скорсезе отложил съёмки фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру

По данным издания Variety, съёмки фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру отложены на неопределённый срок. Производство лент Мартин Скорсезе планировал в этом году друг за другом.

Ожидалось, что ленту про Иисуса режиссёр хотел снять в первую очередь. Несмотря на слухи об отмене проекта, один осведомлённый источник сообщил Variety, что фильм всё ещё находится в работе. Эту ленту Скорсезе финансирует независимо.

Что касается биографического фильма о Синатре, который вызвал большой ажиотаж в индустрии, лента должна была выйти в ноябре 2025 года, поскольку её производство было более успешным, чем лента про Иисуса. Многочисленные источники сообщили, что работа над картиной действительно велась хорошо, но по какой-то причине её приостановили. По слухам, в ленте должны сыграть Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.