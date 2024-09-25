Ещё больше безумия — на свежих постерах фильма «Джокер 2»

Warner Bros. продолжает рекламную кампанию фильма «Джокер 2». В рамках продвижения ленты кинокомпания опубликовала два свежих и ярких постера ленты.

На одной из них можно увидеть смеющегося Артура Флека, в голове у которого — его танец с Харли Квинн.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

В сиквеле Артур Флек выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера «Джокера 2» в мировом прокате состоится 4 октября. Изначально ленту показали в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.