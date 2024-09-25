В WhatsApp появилась автоблокировка флуда от неизвестных номеров

Издание WABetaInfo сообщило о новой функции, которая появилась в бета-версии WhatsApp для Android c номером сборки 2.24.20.16. Тестировщики получили доступ к некоторым новым функциям.

Речь идёт об опции, позволяющей автоматически блокировать флуд от неизвестных контактов. Цель этого нововведения — борьба со спамом, который может исходить от неизвестных пользователю людей.

Фото: WABetaInfo

Как проверить, включена ли функция у вас? Необходимо открыть «Настройки», перейти в пункт «Конфиденциальность», затем выбрать меню «Расширенные» и активировать опцию «Блокировать сообщения от неизвестных аккаунтов».

Важно отметить, что эта функция не блокирует все неизвестные сообщения при её включении. Вместо этого она специально предназначена для учётных записей, которые отправляют слишком много сообщений за короткий период времени.