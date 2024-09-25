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Monster Hunter: Wilds выйдет 28 февраля 2025 года полностью на русском языке

Monster Hunter: Wilds выйдет 28 февраля 2025 года полностью на русском языке
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Во время прошедшей State of Play авторы Monster Hunter: Wilds наконец-то назвали дату выхода игры. Релиз состоится 28 февраля 2025 года.

Вместе с объявлением даты выхода авторы открыли предзаказы тайтла. Судя по странице игры в Steam, у новой Monster Hunter будет полная поддержка русского языка — игра получит официальный дубляж.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Как и её предшественница, Monster Hunter Wilds — это ролевой экшен с видом от третьего лица. Игроки берут под своё управление героя, который отправляется в «Запретные земли», безлюдную местность, населённую монстрами, чтобы найти пропавшую экспедиционную группу.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК.

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