Сын актёра, который сыграл Дамблдора, не видит смысла в перезапуске «Гарри Поттера»

Актёр Джаред Харрис, сын Ричарда Харриса, который играл Дамблдора в первых двух киночастях «Гарри Поттера», высказался об идее выпуска ремейка лент.

По мнению Джареда, в перезапуске «Гарри Поттера» нет смысла. Подобное будет только порочить память о прекрасных вышедших фильмах.

Я имею в виду, зачем это делать? Не понимаю. Фильмы были фантастическими – оставьте их в покое. Хотя, конечно, во франшизе ещё осталось много сюжетных линий.

Что касается шоу по «Гарри Поттеру» — его могут выпустить лишь в конце 2026-го или в 2027-м. Сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Авторы заявили, что шоу будет основано на книгах Джоан Роулинг — создатели постараются перенести в сериал каждую мелкую деталь, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.