«Нет гарантий, что кто-то точно выживет»: Эрик Крипке — о финальном сезоне «Пацанов»

В свежем интервью изданию Total Film шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке высказался о пятом и финальном сезоне шоу. По его словам, в конце сериала возможно всё что угодно. В том числе и неожиданные смерти.

По словам Крипке, он не хочет, чтобы шоу закончилось отстойно, как обычно в большинстве случаев и происходит. Эрик хочет закончить сериал достойно.

Вероятно, будет много смертей. Существует так много отстойных финалов сериалов. Я чувствую большую ответственность, чтобы закончить историю хорошо. Если всё будет хорошо, люди скажут: «Они отлично закончили шоу». Если всё будет плохо, отметят: «Сериал отличный, но финал плохой».

Крипке отметил, что не может дать гарантий по поводу того, кто из персонажей точно выживет. Ставки в финале будут высоки как никогда.

Последний сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году.